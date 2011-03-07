Dilts

Юрьевич Dilts

 
35 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Веб-дизайнер

Работаем с иностранными и отечественными клиентами.

Уважаемые заказчики!

Работаю с предоплатой – это гарантия того, что я являюсь единственным исполнителем вашего проекта, предоплата даёт понять, что вы действительно заинтересованы в том, чтобы проект был реализован!

Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга