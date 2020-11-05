DimZajnullin

Имею опыт работы в ритейле, специалист офиса на протяжении 3х лет, руководитель офиса на протяжение 2.5 лет. Проводил собеседования (найм новых сотрудников), обучение продукциям компании, открытие новых офисов, полный контроль работы офиса и выполнение экономических показателей.

Имею красный диплом по профессии "наладчик программного и аппартного обеспечения (4 разряд)". Дипломы по направлениям "компьютерное моделирование", "WEB-дизайн", "Программирование в среде Delphi".

Скорость печати 338 зн/мин.