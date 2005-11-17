Dima-2005-16

Вэб-разработчик , Вэб-дизайнер, графический дизайнер,Motion дизайнер.

обо мне : Вэб-разработка сейчас для меня и работа и хобби.Даже в свободное время я практикуюсь в этом.Планирую за 3 года стать Full Stack Middle Developer.

Призер регионального конкурса научно-исследовательских проектов старшеклассников "Поиск.Исследование.Открытие - 2022"

Проект в области "Информационно-коммуникационных технологий" - 3 место.

Призер республиканского конкурса "Tekwill in fiecare ?coala" "Tekwill Junior Ambassadors" в категории "Проектирование и Вэб-разработка" - 2 место.

вэб разработчик: Технический специалист по работе с клиентами.(Ведущий программист 1С)

-Сопровождение и доработка конфигураций;

-Тестирование работоспособности функционала системы;

-Консультирование и поддержка пользователей.

-Оптимизация кода;

-Вёрстка сайта и установка на CMS;

-Внесение правок и доработок в рабочие сайты (расширение функционала, исправление ошибок);

-Наполнение контентом;

-Написание новых сервисов и скриптов;

графический дизайнер : -Верстка полиграфии, книг, газет, журналов

-Подготовка к печати POS-материалов

-Разработка дизайна упаковок, футляров, стикеров

-Оформление графической документации (прайс листы, презентации, каталоги)

-Создание контента для соцсетей (баннеры, фото, монтаж видео, создание анимации).

-Брифинг и согласования макетов с заказчиками