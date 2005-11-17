Dima-2005-16

обо мне : Вэб-разработка сейчас для меня и работа и хобби.Даже в свободное время я практикуюсь в этом.Планирую за 3 года стать Full Stack Middle Developer.
Призер регионального конкурса научно-исследовательских проектов старшеклассников "Поиск.Исследование.Открытие - 2022"
Проект в области "Информационно-коммуникационных технологий" - 3 место.
Призер республиканского конкурса "Tekwill in fiecare ?coala" "Tekwill Junior Ambassadors" в категории "Проектирование и Вэб-разработка" - 2 место.
вэб разработчик: Технический специалист по работе с клиентами.(Ведущий программист 1С)
-Сопровождение и доработка конфигураций;
-Тестирование работоспособности функционала системы;
-Консультирование и поддержка пользователей.
-Оптимизация кода;
-Вёрстка сайта и установка на CMS;
-Внесение правок и доработок в рабочие сайты (расширение функционала, исправление ошибок);
-Наполнение контентом;
-Написание новых сервисов и скриптов;
графический дизайнер : -Верстка полиграфии, книг, газет, журналов
-Подготовка к печати POS-материалов
-Разработка дизайна упаковок, футляров, стикеров
-Оформление графической документации (прайс листы, презентации, каталоги)
-Создание контента для соцсетей (баннеры, фото, монтаж видео, создание анимации).
-Брифинг и согласования макетов с заказчиками