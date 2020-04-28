SMM продвижение. Таргетин. Арбитраж. Копирайтинг
Немного о себе:
▶Имеется небольшой стаж работы в SMM-продвижение
▶Грамотный, обходительный и ответственный. Серьезно подхожу к выполнению любого типа задач.
▶Хорошая письменная и устная речь - Есть опыт в профессии Копирайтер
▶Провожу аудиты и консультации по социальным сетям
▶Более 7 клиентов довольны моей работой. По ведению и продвижению Instagram/Vkontakte/Facebook/Telegam
▶Сотрудничаю с людьми,которые на рынке Арбитража трафика уже 7 лет!
▶Около 10 человек,довольны моей работой по таргетированной рекламе!
Проходил платные курсы медийных личностей и лидеров мнений. Посещал закрытые вебинары и консультации!
Работал на других площадках Freelance!
Действие аккаунта приостановлено!