HTML верстальщик
Вы ищете опытного фрилансера, специализирующегося на HTML верстке? Я готов предложить вам свои услуги! Занимаюсь версткой проектов разной сложности и обладаю всем необходимым набором навыков и технологий для создания качественных веб-страниц.
В работе использую: Pug, SCSS, Babel, Gulp, ESLint, Stylelint, Git, Yarn, BEM
Шаблон сборки проекта: https://github.com/andreyalexeich/gulp-pug-starter.git
Примеры проектов:
https://batterika.ru/
https://gndesign.ru/
https://akvilon-park.ru/
https://otl.su/
https://masterprof.net/
Портфолио
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HTML-верстка
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