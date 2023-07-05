Dima1501

Дмитрий Воропаев Dima1501

 
30 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
HTML верстальщик

Вы ищете опытного фрилансера, специализирующегося на HTML верстке? Я готов предложить вам свои услуги! Занимаюсь версткой проектов разной сложности и обладаю всем необходимым набором навыков и технологий для создания качественных веб-страниц.

В работе использую: Pug, SCSS, Babel, Gulp, ESLint, Stylelint, Git, Yarn, BEM


Шаблон сборки проекта: https://github.com/andreyalexeich/gulp-pug-starter.git

Примеры проектов:
https://batterika.ru/
https://gndesign.ru/
https://akvilon-park.ru/
https://otl.su/
https://masterprof.net/

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
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