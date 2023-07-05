HTML верстальщик

Вы ищете опытного фрилансера, специализирующегося на HTML верстке? Я готов предложить вам свои услуги! Занимаюсь версткой проектов разной сложности и обладаю всем необходимым набором навыков и технологий для создания качественных веб-страниц.



В работе использую: Pug, SCSS, Babel, Gulp, ESLint, Stylelint, Git, Yarn, BEM



Шаблон сборки проекта: https://github.com/andreyalexeich/gulp-pug-starter.git

Примеры проектов:

https://batterika.ru/

https://gndesign.ru/

https://akvilon-park.ru/

https://otl.su/

https://masterprof.net/