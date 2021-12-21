Занимаюсь монтажом видео уже 5 лет, есть ютуб каналы

Выполняю нарезку, коррекцию видео, работаю в фотошопе. Работал в свадебной сфере монтажа по типу промо роликов. Примеры работ и каналы:

https://vk.com/id44123497?z=video44123497_456239412%2F4788193db19abb6118%2Fpl_wall_44123497 https://cloud.mail.ru/public/L9As/zst99rigz https://www.youtube.com/watch?v=As7aQPf9T94&t=25s https://www.youtube.com/channel/UCUo-kN2t7zKmpzK2lTep3Bw https://www.youtube.com/channel/UCy8GGiF2T3r5qC1g5xR36SA