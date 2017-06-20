Профессиональный переводчик; языковые пары рус-англ, англ-рус

Осуществляю профессиональные переводы юридической и деловой документации: договоры, переписка, претензии, банковские документы, учредительные документы и т.д. и любых иных тематик. Имею 2 высших образования (юридическое и переводческое), могу также предоставить услугу нотариального заверения перевода (при условии, что перевод выполнялся мной; цена перевода с нотариальным заверением обговаривается отдельно). Имеется большой опыт работы в крупных переводческих агентствах (как в штате, так и на внештатной основе).

Цена - 350 рублей за стандартную переводческую страницу (1800 знаков с пробелами).

Связь по телефону (+79877447808) или по e-mail ([email protected]).