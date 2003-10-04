Привет, дорогой заказчик!
Я верстальщик, занимаюсь вёрсткой сайтов по макетам(Figma, PSD), используя: HTML, CSS/SCSS, JS. Имеются навыки создания слайдера на странице, формы обратной связи, создания сайдбара и стандартных элементов страницы.
Если вам нужна вёрстка Landing Page или же многостраничного сайта, вы попали куда надо, буду рад с вами поработать!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Вёрстка Landing Page для кофейнинет просмотров
- Вёрстка Landing Page для личного сайта-партфолионет просмотров
- Вёрстка Landing Page для креативного агенстванет просмотров
- Вёрстка сайта блоганет просмотров
- Вёрстка Landing Page ресторананет просмотров