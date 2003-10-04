Привет, дорогой заказчик!

Я верстальщик, занимаюсь вёрсткой сайтов по макетам(Figma, PSD), используя: HTML, CSS/SCSS, JS. Имеются навыки создания слайдера на странице, формы обратной связи, создания сайдбара и стандартных элементов страницы.

Если вам нужна вёрстка Landing Page или же многостраничного сайта, вы попали куда надо, буду рад с вами поработать!