Контекстная реклама ЯД и GA, SMM

Качественно и правильно настрою контекстную рекламу в Яндекс директ и Google adwords, с соблюдением сроков и пожеланиями заказчика. А самое главное привяжу цели и метрику так что вся кампания будет как на ладони, а ещё не буду рассказывать сказку про сбор 100500млн ключей. Выставляю ставки ТОЛЬКО исходя из вашей рентабельности.

Так же занимаюсь СММ. Настрою реально рабочий таргетинг менее чем за сутки, соберу базу для ретаргета, установлю пиксель, подберу креативы и напишу тексты.