DimaMigunov

Дмитрий DimaMigunov

 
48 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP Developer | Laravel | Full Stack

Привет!

Меня зовут Дмитрий и я создаю современные веб приложения на основе Laravel фреймворка. У меня больше 5 лет опыта создания проектов с использованием laravel.

Я следую последним трендам и технологиям для быстрой и гибкой разработки:

  • ﻿Развертывание вашего приложения laravel на сервере
  • Разработка веб сайтов на Laravel, настройка и наладка
  • Разработка веб сайтов на Core PHP, настройка и наладка
  • Подключение платежных шлюзов Paypal, Stripe и других
  • ﻿e-Ccommerce приложения на PHP (Laravel)
  • Приложения для социальных сетей на PHP (Laravel)
  • ﻿Разработка баз данных с использованием миграции Laravel
  • ﻿Развитие сложных отношений между моделями в Laravel
  • ﻿﻿Разработка сервис-контейнеров и сервис-провайдеров в Laravel
Не стесняйся связаться... :)

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