PHP Developer | Laravel | Full Stack

Привет!

Меня зовут Дмитрий и я создаю современные веб приложения на основе Laravel фреймворка. У меня больше 5 лет опыта создания проектов с использованием laravel.

Я следую последним трендам и технологиям для быстрой и гибкой разработки:

﻿Развертывание вашего приложения laravel на сервере

Разработка веб сайтов на Laravel, настройка и наладка

Разработка веб сайтов на Core PHP, настройка и наладка

Подключение платежных шлюзов Paypal, Stripe и других

﻿e-Ccommerce приложения на PHP (Laravel)

Приложения для социальных сетей на PHP (Laravel)

﻿Разработка баз данных с использованием миграции Laravel

﻿Развитие сложных отношений между моделями в Laravel

﻿﻿Разработка сервис-контейнеров и сервис-провайдеров в Laravel

Не стесняйся связаться... :)