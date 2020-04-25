PHP Developer | Laravel | Full Stack
Привет!
Меня зовут Дмитрий и я создаю современные веб приложения на основе Laravel фреймворка. У меня больше 5 лет опыта создания проектов с использованием laravel.
Я следую последним трендам и технологиям для быстрой и гибкой разработки:
- Развертывание вашего приложения laravel на сервере
- Разработка веб сайтов на Laravel, настройка и наладка
- Разработка веб сайтов на Core PHP, настройка и наладка
- Подключение платежных шлюзов Paypal, Stripe и других
- e-Ccommerce приложения на PHP (Laravel)
- Приложения для социальных сетей на PHP (Laravel)
- Разработка баз данных с использованием миграции Laravel
- Развитие сложных отношений между моделями в Laravel
- Разработка сервис-контейнеров и сервис-провайдеров в Laravel
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Портфолио
- ICO проект | Laravel | Blockchain (Mutlichain)27 просмотров
- Crowdfunding | Laravel Framework19 просмотров
- Проект для назначения встреч | Laravel Framework29 просмотров
- Trading Hours | Laravel35 просмотров
- Paragon One | Laravel30 просмотров