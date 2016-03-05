Дмитрий Панасюк - Веб разработка

Верстка и разработка сайтов

Мои навыки и умения:

- HTML5, CSS3 (БЭМ), JavaScript (Module Pattern), jQuery / AJAX.

- Препроцессоры используемые в разработке:

- Jade - HTML.

- Less / Sass - CSS.

- Адаптивная / фиксированная верстка.

- Bootstrap 3.

- Валидная верстка, т. е. верстка отвечающая стандартам W3C.

- Семантическая верстка.

- Код:

- Простой.

- Читабельный.

- Аккуратный.

- Легко поддерживаемый.

- Коментарии.

- Производительность веб страниц:

- Использование Gulp.

- Минификация HTML, CSS, Js.

- Сжатие изображений.

- Использование спрайтов.

- Использование различных плагинов.

Гарантирую:

- Высокое качество работы.

- Соблюдение сроков.

- Позитивное общение.

Работа:

Работаю каждый день с 9-00 по 22-00 МСК.

Делаю работу качественно и в срок.

О себе:

Никогда не берусь за проект который не могу выполнить вовремя. При работе с новым проектом ставлю качество работы превыше всего, не заканчиваю проект пока не буду уверен в том, что он высшего качества, которое я могу предоставить.

Оплата работы:

- WebMoney.

- Карта ПриватБанка.

Конекшн со мной:

- Вконтакте - https://vk.com/dimawdpansyuk.

- Skype - в ЛС.

Спасибо за уделенное внимание! С уважением Дмитрий.