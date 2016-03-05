Верстка и разработка сайтов
Мои навыки и умения:
- HTML5, CSS3 (БЭМ), JavaScript (Module Pattern), jQuery / AJAX.
- Препроцессоры используемые в разработке:
- Jade - HTML.
- Less / Sass - CSS.
- Адаптивная / фиксированная верстка.
- Bootstrap 3.
- Валидная верстка, т. е. верстка отвечающая стандартам W3C.
- Семантическая верстка.
- Код:
- Простой.
- Читабельный.
- Аккуратный.
- Легко поддерживаемый.
- Коментарии.
- Производительность веб страниц:
- Использование Gulp.
- Минификация HTML, CSS, Js.
- Сжатие изображений.
- Использование спрайтов.
- Использование различных плагинов.
Гарантирую:
- Высокое качество работы.
- Соблюдение сроков.
- Позитивное общение.
Работа:
Работаю каждый день с 9-00 по 22-00 МСК.
Делаю работу качественно и в срок.
О себе:
Никогда не берусь за проект который не могу выполнить вовремя. При работе с новым проектом ставлю качество работы превыше всего, не заканчиваю проект пока не буду уверен в том, что он высшего качества, которое я могу предоставить.
Оплата работы:
- WebMoney.
- Карта ПриватБанка.
Конекшн со мной:
- Вконтакте - https://vk.com/dimawdpansyuk.
- Skype - в ЛС.
Спасибо за уделенное внимание! С уважением Дмитрий.
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