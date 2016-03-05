DimaPanasyuk

Дмитрий Панасюк DimaPanasyuk

 
26 летУкраина/Львов
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дмитрий Панасюк - Веб разработка

Верстка и разработка сайтов

Мои навыки и умения:

- HTML5, CSS3 (БЭМ), JavaScript (Module Pattern), jQuery / AJAX.

- Препроцессоры используемые в разработке:

  - Jade - HTML.

  - Less / Sass - CSS.

- Адаптивная / фиксированная верстка.

- Bootstrap 3.

- Валидная верстка, т. е. верстка отвечающая стандартам W3C.

- Семантическая верстка.

- Код:

  - Простой.

  - Читабельный.

  - Аккуратный.

  - Легко поддерживаемый.

  - Коментарии.

- Производительность веб страниц:

  - Использование Gulp.

  - Минификация HTML, CSS, Js.

  - Сжатие изображений.

  - Использование спрайтов.

- Использование различных плагинов.

Гарантирую:

- Высокое качество работы.

- Соблюдение сроков.

- Позитивное общение.

Работа:

Работаю каждый день с 9-00 по 22-00 МСК.

Делаю работу качественно и в срок.

О себе:

Никогда не берусь за проект который не могу выполнить вовремя. При работе с новым проектом ставлю качество работы превыше всего, не заканчиваю проект пока не буду уверен в том, что он высшего качества, которое я могу предоставить.

Оплата работы:

- WebMoney.

- Карта ПриватБанка.

Конекшн со мной:

- Вконтакте - https://vk.com/dimawdpansyuk.

Skype        - в ЛС.

Спасибо за уделенное внимание! С уважением Дмитрий.

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQueryAjaxSASSGulp