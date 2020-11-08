Dima_Kot11

Все делаю качественно и в срок – Python

Моя цель – предоставить лучшую услугу для заказчика

Работая со мной Вы экономите:

- Время – Поскольку делаю все быстро и качественно, без лишних вопросов.

- Нервы – Просьбы, пожелания и доработки (не глобального характера) внесу без лишних споров и денежных затрат

.- Деньги

Гарантия на роботу. В течение недели после передачи архива с рабочей версией проекта я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме роботы или были замечены позже.

Технологии:- Python, Django, HTML, CSS, SQLite, Паркинг, Написание ботов

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца;

- готов приступить к роботе сразу же после уяснения ТЗ;

- не беру предоплату;

- всегда готов ответить на ваши вопросы;