Dima_Kot11

Моя цель – предоставить лучшую услугу для заказчика
Работая со мной Вы экономите:
- Время – Поскольку делаю все быстро и качественно, без лишних вопросов.
- Нервы – Просьбы, пожелания и доработки (не глобального характера) внесу без лишних споров и денежных затрат
.- Деньги
Гарантия на роботу. В течение недели после передачи архива с рабочей версией проекта я бесплатно исправлю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме роботы или были замечены позже.
Технологии:- Python, Django, HTML, CSS, SQLite, Паркинг, Написание ботов
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен.
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца;
- готов приступить к роботе сразу же после уяснения ТЗ;
- не беру предоплату;
- всегда готов ответить на ваши вопросы;