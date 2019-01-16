Dima_Pavlov

Графический дизайн и брендинг

Основные направления деятельности – типографика, шрифтовой дизайн, плакатное искусство, айдентика и брендинг.Касательно регалий: их не очень много, но есть пара побед на таких фестивалях дизайна и рекламы, как Fakestival, Red Joilbors fest, сертифицированное участие и шорт-листы в международном дизайн чемпионате Design Cup 17-го и 18-го годов, включение в список 8-ми лучших дизайнеров 2018 года по версии Design Cup, шорт лист «Итоги 2017 года» по версии информационного портала «Sostav.ru», участие в выставках Московского Союза Художников, Британской Высшей Школы Дизайна, зарубежных биеннале.За спиной не одна свёрстанная книга, выполненное ресторанное меню, брендбук, упаковка и графический комплекс. За последнее время разработал ряд промо кампаний и коллекций одежды совместно с российским дизайнером Машей Цигаль.Фотопроект «Shift», в создании которого я принимал активное участие, принимал участие в бельгийской фотобиеннале 2018 года, и на данный момент оправлен в Университет Ланкастера для утверждения в качестве учебного пособия по художественной фотографии. Я являюсь разработчиком и автором настольной игры про шрифты и типографику «Амперсанд», а также всего её графико-визуального комплекса. Хотелось бы добавить, что я занимаюсь организацией концертов и отвечаю за дизайн в московском отделении международной некоммерческой музыкальной организации «Sofar Sounds». По выходным делаю татуировки в тату-студии «Old Tiger Tattoo Shop», фотографирую и изредка пишу картины.Часть моих работ Вы можете посмотреть тут: www.behance.net/swt_thrsh При острой потребности в оценке внешнего вида, интересов и склонностей: www.instagram.com/swt_thrsh