Dima_Polishuk1

Дмитрий Полищук Dima_Polishuk1

 
28 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Вёрстка - HTML, CSS3, программирование - JS.Только качественно и в срок.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Адаптация верстки под любые устройства, от Full HD до  самых миниатюрных расширений.
  • Если нет макетов для мобильных версий - не беда, я адаптирую верску максимально еферктивно сохраняя логику дизайна, учитывая все ваши пожелания, главное чтобы была версия  для ПК.
Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки.Довожу дело до конца.Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
HTMLCSSjQuery