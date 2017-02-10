Dima_Polishuk1

Дмитрий Полищук Dima_Polishuk1Dima_Polishuk1
28 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Вёрстка - HTML, CSS3, программирование - JS.Только качественно и в срок.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Адаптация верстки под любые устройства, от Full HD до самых миниатюрных расширений.
- Если нет макетов для мобильных версий - не беда, я адаптирую верску максимально еферктивно сохраняя логику дизайна, учитывая все ваши пожелания, главное чтобы была версия для ПК.
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки.Довожу дело до конца.Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.