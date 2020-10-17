Dima_klentsar

Привет, я сейчас осваиваю тему продвижения в Instagram. Обучаюсь на курсе у @vlad_yasko - у него самое масштабное инстаграмм-агенство Brand U!Мне нужно учиться на реальном проекте. Моё предложение: я бесплатно на протяжении 1,5 месяца буду продвигать ваш аккаунт, поработаю над контентом, фото, текстами, буду его вести, подключу механики привлечения подписчиков и настрою рекламу.Как результат, у вас могут появиться потенциальные клиенты и продажи. В противном случае - вы ничего не теряете.От вас требуеться только:1. Дать свое согласие2. Передать мне логин и пароль3. Отвечать на мои вопросы/предоставить съёмку на товар или дать фото4. Выделить на рекламу от 50$, когда это будет нужно. Эти деньги вы платите самому инстограмму, а не мне в карман.Ну что работаем?