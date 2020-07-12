Выполняю разработку логотипов, озвучку видео дикторским голосом, переводы с английского на русский/украинский, текст с аудио формата в текст

Работаю диктором уже 2 год, создаю качественные логотипы на уровне "pro"

Кроме написанного выше имею опыт в smm продвижении и написании продающих скриптов и разрабатываю стратегию грамотных продаж для начинающих предпринимателей или самозанятых, при заказе скрипта (также проработка возражений) или стратегии продаж консультация бесплатная.

Представляю гарантию качественного выполнения работы, найдём с вами общий язык)