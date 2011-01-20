1. «Санация жилого фонда в Москве» журнал «ЖКХ и строительство»2008
2. «Золотое дно» журнал «УрФо:строительство.ЖКХ.2008
3. «Перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения в РФ»журнал «ЖКХ-ИНФО»2008
4. «Роль и место управляющих организаций в системе ЖКХ» журнал «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера» 2009
5. «Реализация проектов с участием государственно-частных партнерств» журнал «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера»2009
написание курсовых по водоснабжению и канализации,ТБО.
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