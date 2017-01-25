О себе--
Я Дмитрий Борков, профессионально занимаюсь графическим и веб дизайном. и на данный момент реализовано более 50 проектов. В прошлом выпускник художественной школы, имею 2 высших образования, одно из которых - кафедра Дизайна МАрхИ. Художественный бэкраунд позволяет мне легко и уверенно решать поставленные задачи творческими средствами. Я веду здоровый образ жизни, не имею вредных привычек, занимаюсь бегом и цигун.
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Чем я занимаюсь--
- Я создаю современный, дружественный для пользователю дизайн сайтов, а также полиграфической продукции. Разработаю логотип упаковав в него историю и цели вашей компании, или проводимого мероприятия.
- Это не только моя основная деятельность, но и любимая работа которой я уделяю всё свое время и силы.
- Для меня дизайн это конструктор, язык и средство, который я использую решая ваши задачи самым кратким и эффективным путём, как инженер, учитывающий все совокупные стороны проекта.
- В результате работы со мной вы получите - вдумчивое погружение в суть проекта и решение вашей задачи не только логическими но и художественными средствами. Для меня главное это качественное решение задачи, а не дизайн ради "изобразительности".
- Выполняю работу с учетом технических требований, а именно:
- Логично упорядочиваю слои, чтобы любой верстальщик разобрался сразу и без "инструкции"
- Работаю всегда с применением сетки
- Использую контрастные и качественные шрифтовые пары
- После завершения работы и закрытия проекта, вношу дополнительные необходимые коррективы, которые иногда всплывают уже в рабочем процессе верстки, без дополнительных оплат и проволочек по времени.
- Прорисовываю все состояния элементов интерфейса.
- Раработкой дизайн сайта, блога, или посадочной страницы.
- Придумаю органичный и ёмкий логотип для мероприятия, сайта или организации,.
- Сверстаю полиграфическую продукцию - маркетинг кит или каталог.
Связь и коммуникация--
Я нахожусь на связи всегда с 8:00 до 20:00 по Мск, своевременно и оперативно отвечаю.
Через сообщения на сайте
Skype: d_borkov
ICQ: 672096550
E-mail: [email protected]
По телефону: +7 (985) 433-8376
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Рабочий процесс происходит так--
- Сначала я изучаю техническое задание, а если его нет, помогаю в его составлении, созвонившись с вами по телефону или скайпу. Здесь мы определим цели и задачи, объем работ и стоимость.
- После утверждения ТЗ, и внесения предоплаты я приступаю к работе.
- Разработка главных элементов (главная страница сайта, эскиз лого, обложка каталога) я утверждаю это с вами, и выявив стилистику и главную идею перехожу к остальным элементам.
- После демонстрации завершенной работы вношу комплексные правки (2 комплексные правки включены в стоимость, остальные обсуждаются дополнительно)
- Окончательное утверждение проекта - обмениваемся отзывами.
- Полная оплата и закрытие проекта. Вы получаете:
- PSD файл для вёрстки (с логично упорядоченными слоями, прорисовкой 3х состояний кнопок)
- Исходник Ai
- Превью JPG
- Шрифты
Мои цены:--
- Разработка логотипа от 2000-3500р. [10 дней]
- Лендинг от 4500р. [10 дней]
- Главная страница от 4500р [10 дней]
- Внутренние страницы 500-1000р [3дня]
- Интернет магазин (Главная и 5-7 внутренних страниц) 9500р [15 дней]
- Верстка каталога (20 стр.) 5000р. [15 дней]
Способы оплаты--
- Карты: Сбербанка, Тинькофф-банк
- Webmoney
- Яндекс Деньги
- Qiwi кошелек
В итоге--
Работая со мной вы получаете полное погружение в задачу, качественное краткое и эффективное решение с логической, маркетинговой и эстетической стороны. К правкам отношусь внимательно и считаю их ценными, поскольку в рамках проекта мы делаем одно общее дело.
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