Dimajio

Дмитрий Dimajio

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка дизайна с полным погружением в задачу

О себе

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Я Дмитрий Борков, профессионально занимаюсь графическим и веб дизайном. и на данный момент реализовано более 50 проектов. В прошлом выпускник художественной школы, имею 2 высших образования, одно из которых - кафедра Дизайна МАрхИ. Художественный бэкраунд позволяет мне легко и уверенно решать поставленные задачи творческими средствами. Я веду здоровый образ жизни, не имею вредных привычек, занимаюсь бегом и цигун.

Моё портфолио

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Чем я занимаюсь

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  • Я создаю современный, дружественный для пользователю дизайн сайтов, а также полиграфической продукции. Разработаю логотип упаковав в него историю и цели вашей компании, или проводимого мероприятия.
  • Это не только моя основная деятельность, но и любимая работа которой я уделяю всё свое время и силы.
  • Для меня дизайн это конструктор, язык и средство, который я использую решая ваши задачи самым кратким и эффективным путём, как инженер, учитывающий все совокупные стороны проекта.
  • В результате работы со мной вы получите - вдумчивое погружение в суть проекта и решение вашей задачи не только логическими но и художественными средствами. Для меня главное это качественное решение задачи, а не дизайн ради "изобразительности".
  • Выполняю работу с учетом технических требований, а именно:
  • Логично упорядочиваю слои, чтобы любой верстальщик разобрался сразу и без "инструкции"
  • Работаю всегда с применением сетки
  • Использую контрастные и качественные шрифтовые пары
  • После завершения работы и закрытия проекта, вношу дополнительные необходимые коррективы, которые иногда всплывают уже в рабочем процессе верстки, без дополнительных оплат и проволочек по времени.
  • Прорисовываю все состояния элементов интерфейса.
5. Я занимаюсь:

  • Раработкой дизайн сайта, блога, или посадочной страницы.
  • Придумаю органичный и ёмкий логотип для мероприятия, сайта или организации,.
  • Сверстаю полиграфическую продукцию - маркетинг кит или каталог.
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Связь и коммуникация

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Я нахожусь на связи всегда с 8:00 до 20:00 по Мск, своевременно и оперативно отвечаю.

Через сообщения на сайте

Skype: d_borkov

ICQ: 672096550

E-mail: [email protected]

По телефону: +7 (985) 433-8376

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Рабочий процесс происходит так

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  • Сначала я изучаю техническое задание, а если его нет, помогаю в его составлении, созвонившись с вами по телефону или скайпу. Здесь мы определим цели и задачи, объем работ и стоимость.
  • После утверждения ТЗ, и внесения предоплаты я приступаю к работе.
  • Разработка главных элементов (главная страница сайта, эскиз лого, обложка каталога) я утверждаю это с вами, и выявив стилистику и главную идею перехожу к остальным элементам.
  • После демонстрации завершенной работы вношу комплексные правки (2 комплексные правки включены в стоимость, остальные обсуждаются дополнительно)
  • Окончательное утверждение проекта - обмениваемся отзывами.
  • Полная оплата и закрытие проекта. Вы получаете:
  • PSD файл для вёрстки (с логично упорядоченными слоями, прорисовкой 3х состояний кнопок)
  • Исходник Ai
  • Превью JPG
  • Шрифты
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Мои цены:

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  • Разработка логотипа от 2000-3500р. [10 дней]
  • Лендинг от 4500р. [10 дней]
  • Главная страница от 4500р [10 дней]
  • Внутренние страницы 500-1000р [3дня]
  • Интернет магазин (Главная и 5-7 внутренних страниц) 9500р [15 дней]
  • Верстка каталога (20 стр.) 5000р. [15 дней]
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Способы оплаты

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  • Карты: Сбербанка, Тинькофф-банк
  • Webmoney
  • Яндекс Деньги
  • Qiwi кошелек
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В итоге

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Работая со мной вы получаете полное погружение в задачу, качественное краткое и эффективное решение с логической, маркетинговой и эстетической стороны. К правкам отношусь внимательно и считаю их ценными, поскольку в рамках проекта мы делаем одно общее дело.

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