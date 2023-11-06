Инженер IT

Инженер IT

Сопровождение и администрирование прикладных автоматизированных систем и программного обеспечения (АС/ПО). Поддержка тестовых и промышленных ландшафтов АС . Работа с отклонениями возникшим в работе АС взаимодействие с командами, аналитики, разработчики, тестировщики, смежные подразделения банка , написание планов\инструкций. Участие в разработке эксплуатационной документации на АС/ПО.

Установка и настройка прикладного программного обеспечения. Устранение инцидентов и сбоев в работе программного обеспечения. Установка обновлений (новых версий) программного обеспечения.

Сбор, анализ, организация устранения ошибок в ПО.

Консультирование пользователей АС.

Участие в проектах по разработке и развитию АС.

Навык работы на *nix-подобных системах на среднем уровне . Опыт работы с платформами,

построенными на микросервисной архитектуре.

Используемый стек: IBM WAS, OpenShift, Grafana, Prometheus, Openshift, ELK, Grafana (использование), Jira, HP Service Mnager, confluence, K8s (переходим на Manged Kubernetes), Jenkins ,Git , Bitbucket, Kafak, IBM MQ.

БД Postgres SQL , SQlite, Oracle, MySQL .На уровне выполнения запросов средней сложности, работы с логами.

Автоматизация рутинных задач : powershell , cmd (bat), bash, python (не разработка.)

Использование Agile подхода в работе.

Дополнительно:

Сопровождение и внедрение,поддержание (ЦОД \ Бэк Офис) работоспособности сопровождаемых систем, участие в их восстановлении в случае сбоев в качестве эксперта технической поддержки.Обеспечение бесперебойности сервиса: управление мониторингом, эскалацией и решением инцидентов.Взаимодействие со всеми участниками процесса разработки, тестирования и эксплуатации. Понимание принципов построения высоконагруженных систем.Опыт сопровождения серверов приложений (IBM WebSphere Application Server, IBM MQ, WebLogic(редко),RedHat Linux, Windows Server2008-2016 (сопровождение 160 windows серверов используя PowerShell, cmd \ bat скрипты), Microsoft IIS). Написание запросов SQL средней сложности , опыт работы с СУБД Oracle (БД MS SQL в меньшей степени). Перевод инфрастуктуры с Windows на Linux (переведено порядка 70%).Опыт диагностики проблем и поиск корневой причины . Понимание принципов работы локальных сетей и основных сетевых сервисов (TCP/IP, DNS, DHCP), серверных операционных систем Windows (эксперт), *nix- линеек на уровне уверенного пользователя. Понимание современных DevOps-концепций и опыт использования средств автоматизации DevOps.Опыт автоматизации: написание скриптов на bash, PowerShell, cmd/bat,опыт написания скриптов автоматизации Jython(выгрузка \бэкап,старт\рестарт,создание ресурсов IBM WAS и др.),автоматизациия из командной строки IBM MQ :дампы,бэкапы,создание очередей \менеджеров MQ и т.д, навыки работы с Jenkins.Использование в работе Jira,Confluence, HP Server Manager и др.

Активность, ответственность, инициативность , всегда довожу начатое до конца.

Знание английского на уровне, чтения/понимания технической документации.