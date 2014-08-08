PRO100

Вот на досуге пришёл после работы, зашёл в контакт, посидел и подумал.... Реально есть такая штука заработок в интернете ???? вот хочу в этом убедится. Работа. я администратором в ресторане, опыт работы 1 год работал там же в "общепите" барменом 3,5 года моя первая работа. Первый заработок от которого я проста был счастлив составил 14"000 руб =) мне хватало ) с тех пор у меня появился стимул зарабатывать, просто в крации понравилось работать. Рекордный мой заработок составил 60"000 руб. В данный момент составляет 25"000 руб.