Dimarick007

Есть последовательность из 11 кадров в виде картинок jpg. Все они лежат в приложении к заданию. Это просто "проезд" камеры вбок в трехмерном пространстве, в каждом следующем кадре чуть правее камера стоит. Нужно сделать div, растягивающийся на ...
- $25Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
- $600
Нужно сделать простой нативный фоторедактор для приложения под iOS, написанного на Cordova (WebView), согласно данному ТЗ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTzWgWY07zxmIP8wgDOAa3iQHMl96KabBgNFW9OAOexZuWGIK0r0UNB-LQbgyq7ipSwdkkugaQ70JN0/pubМобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
К приложению на webview (Cordova) на iOS надо добавить 2 нативные фичи. Согласно данным описаниям: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTzWgWY07zxmIP8wgDOAa3iQHMl96KabBgNFW9OAOexZuWGIK0r0UNB-LQbgyq7ipSwdkkugaQ70JN0/pub https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR4deRPKQSt5hXXGQxYJ5YEeysONfPZBCF2g48dYOhcEsaJ-mp8FdxbnUdRsMfTE3-befg7UKrl4WER/pubМобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно добавить in-app purchases в приложение на webview. Согласно ТЗ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRYZ007nrbPFjycRuin9HmPbctbQBDijSrQOJyz5Ou1JnpKnJ1RY9K6v2CTPY2sbpkE2-1m905Zoltn/pubПросьба сразу указывать свою цену.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать нативное меню для iOS согласно задаче - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSGKP5HsRFddi-63hPBFVY_dPZPH4h1fGaxoPwT8UoTG3egYhJ9HPacYYqk4Tdq_MUmMLYGMigrfIwz/pub Просьба сразу указывать свою цену за работу. Спасибо!Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать приложение, аналог https://play.google.com/store/apps/details?id=com.humayoun.shotdropfree&hl=en В этом приложении все устраивает, кроме того что оно не работает совсем, особенно в Андроид 6.0.1 (разработчик видно забросил проект, последний апдейт 2015 г). Может быть, можно разобрать это готовое приложение ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходим еще один PHP разработчик на проект, разработка CMS. Без фреймворков. - PHP - MySQL - JavaScript (очень большой плюс, если знание хорошее) - jQuery - HTML-CSS(хотя бы основы вёрстки) - Приличный английский язык. Просьба в ответе приводить свою почасовую ставку и ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1000
На сайт доработок программного продукта, написанного на PHP + MySQL требуется разработчик, на полную или частичную занятость. Опыт работы от одного года: - PHP - MySQL - JavaScript (очень большой плюс, если знание хорошее) - jQuery - HTML-CSS (хотя бы основы ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть некоторое количество флешек. С исходниками. В некоторых текст зашит во флешку, нужно сделать эти флешки переводными извне, тексты чтоб везде были системными шрифтами. Порядка 10 флешек в общей сложности. Флешки слова берут из файла ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
На постоянную удаленную работу, на полную (8 ч. в день) или неполную (2-4 ч.) занятость требуется PHP кодер. Работа – дальнейшая разработка и развитие CMS движка. Опыт работы от одного года: - PHP ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны 2 low-poly простеньких персонажа, молодой человек и девушка, с анимацией. По подобию таких http://plantern.net/screenshots/clip7720198_32Kb.jpg http://plantern.net/screenshots/clip717349_29Kb.jpg но эти очень уж лоу поли и страшноватые, нужно посимпатичней сделать. Требования: 1) разного роста, макушка девушки на уровне глаз мч. 2) 5 видов прически у ...Анимациянет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть большой (по количеству задач) проект по решению текущих проблем с видеоматериалом. Проблемы следующие – удалить вывеску из кадра, так, чтоб текстура материала осталась, удалить микрофон, удалить муар, удалить алиасинг, со стены удалить трещину, удалить ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать очень простую игру, из одного экрана игрового, с одним действием, но должна быть сделана хорошо и главное в нее должно быть приятно играть. Что это значит? Подчеркнутая мультяшность в движениях персонажей, мультяшные звуки, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо замоделлить круговую трассу и 10 машинок для будущей маленькой игры Гонки. Трасса не должна быть слишком длинной, чтоб весить слишком много для последующего вгона в столь еще несовершенные 3д движки для флеш, но и ...3D-графика8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна небольшая команда (типа флешер знакомый с Away 3D+дизайнер) для создания еще более небольшой игры Гоночки. В игре должна быть статичная одна круговая трасса и несколько моделей машинок. Главное - заходить в игру может любой ...3D-графика2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $700
Нужен HTML+CSS специалист на постоянную работу. Работа в основном связана с прикруткой и наладкой ша блонов для PHP скриптов. В скриптах уже по 50 застарелых ЦСС файлов, часто глобальные стили из стары х файлов портят ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Разовая помощь требуется. Проблема, в двух словах, такая: есть видео чат через RED5, когда люди говорят, у одного из них постепенно копится задержка, и через полчаса достигает уже 20 секунд. Проблема чрезвычайно неприянтная, требуется человек, способный ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $700
Нужен кодер на full-time PHP. Задачи и требования: 1) Отсутствие другой постоянной занятости. 8 часовой рабочий день, с возможностью работать в удобное время (разбивать 8 часов на периоды) 2) Работа на долгий срок. 3) Совершенное владение PHP. 4) Задача ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для тестирования всевозможных продуктов тематики знакомств и общения нужен привередливый и упрямый тестировщик, любящий каждый найденный им баг как дитя свое. Работа периодическая, оплата попроектно. Требования: 1) отличное знание английского языка. 2) активное пользование сайтами наподобие вконтакте ...Тестирование ПО33 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2000
Задача – прикрутка 15 модулей к флеш штуковине. Модули разные, дизайны готовы, сложность модулей от 10 минут работы до нескольких дней. Модули по типу календарик, часы, подкаст. В ряде случаев дизайн и движок самого модуля ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт14 лет назад