Dimarick007

Дмитрий Dimarick007

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • JavaScript, CSS

    $25

    Есть последовательность из 11 кадров в виде картинок jpg. Все они лежат в приложении к заданию.  Это просто "проезд" камеры вбок в трехмерном пространстве, в каждом следующем кадре чуть правее камера стоит.  Нужно сделать div, растягивающийся на ...

    JavascriptCSS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нативный функционал фоторедактора для iOS приложения на Cordova

    $600

    Нужно сделать простой нативный фоторедактор для приложения под iOS, написанного на Cordova (WebView), согласно данному ТЗ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTzWgWY07zxmIP8wgDOAa3iQHMl96KabBgNFW9OAOexZuWGIK0r0UNB-LQbgyq7ipSwdkkugaQ70JN0/pub

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 2 нативные фичи для webview приложения на iOS

    $500

    К приложению на webview (Cordova) на iOS надо добавить 2 нативные фичи. Согласно данным описаниям: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTzWgWY07zxmIP8wgDOAa3iQHMl96KabBgNFW9OAOexZuWGIK0r0UNB-LQbgyq7ipSwdkkugaQ70JN0/pub https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vR4deRPKQSt5hXXGQxYJ5YEeysONfPZBCF2g48dYOhcEsaJ-mp8FdxbnUdRsMfTE3-befg7UKrl4WER/pub

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • IOS in-app покупки

    Нужно добавить in-app purchases в приложение на webview. Согласно ТЗ: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRYZ007nrbPFjycRuin9HmPbctbQBDijSrQOJyz5Ou1JnpKnJ1RY9K6v2CTPY2sbpkE2-1m905Zoltn/pubПросьба сразу указывать свою цену.

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • IOS нижнее меню

    Необходимо сделать нативное меню для iOS согласно задаче - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSGKP5HsRFddi-63hPBFVY_dPZPH4h1fGaxoPwT8UoTG3egYhJ9HPacYYqk4Tdq_MUmMLYGMigrfIwz/pub Просьба сразу указывать свою цену за работу.  Спасибо!

    iOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Android приложение

    Нужно сделать приложение, аналог https://play.google.com/store/apps/details?id=com.humayoun.shotdropfree&amp;hl=en В этом приложении все устраивает, кроме того что оно не работает совсем, особенно в Андроид 6.0.1 (разработчик видно забросил проект, последний апдейт 2015 г). Может быть, можно разобрать это готовое приложение ...

    Android
    Мобильные приложения9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP разработчик на проект

    Необходим еще один PHP разработчик на проект, разработка CMS. Без фреймворков. - PHP - MySQL  - JavaScript (очень большой плюс, если знание хорошее)  - jQuery  - HTML-CSS(хотя бы основы вёрстки)  - Приличный английский язык.  Просьба в ответе приводить свою почасовую ставку и ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработчик PHP на постоянную занятость

    $1000

    На сайт доработок программного продукта, написанного на PHP + MySQL требуется разработчик, на полную или частичную занятость.  Опыт работы от одного года: - PHP - MySQL - JavaScript (очень большой плюс, если знание хорошее) - jQuery - HTML-CSS (хотя бы основы ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Flash + PHP

    Есть некоторое количество флешек. С исходниками. В некоторых текст зашит во флешку, нужно сделать эти флешки переводными извне, тексты чтоб везде были системными шрифтами. Порядка 10 флешек в общей сложности. Флешки слова берут из файла ...

    PHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP разработчик

    На постоянную удаленную работу, на полную (8 ч. в день) или неполную (2-4 ч.) занятость требуется PHP кодер. Работа – дальнейшая разработка и развитие CMS движка. Опыт работы от одного года: - PHP ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQuery
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3D Max. Моделлинг персонажей

    Нужны 2 low-poly простеньких персонажа, молодой человек и девушка, с анимацией. По подобию таких http://plantern.net/screenshots/clip7720198_32Kb.jpg http://plantern.net/screenshots/clip717349_29Kb.jpg но эти очень уж лоу поли и страшноватые, нужно посимпатичней сделать. Требования: 1) разного роста, макушка девушки на уровне глаз мч. 2) 5 видов прически у ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • AfterEffects, Photoshop, Motion Tracking, Cleaning

    Есть большой (по количеству задач) проект по решению текущих проблем с видеоматериалом. Проблемы следующие – удалить вывеску из кадра, так, чтоб текстура материала осталась, удалить микрофон, удалить муар, удалить алиасинг, со стены удалить трещину, удалить ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Игра на Flash / ActionScript

    Нужно сделать очень простую игру, из одного экрана игрового, с одним действием, но должна быть сделана хорошо и главное в нее должно быть приятно играть. Что это значит? Подчеркнутая мультяшность в движениях персонажей, мультяшные звуки, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D Моделлинг

    Необходимо замоделлить круговую трассу и 10 машинок для будущей маленькой игры Гонки. Трасса не должна быть слишком длинной, чтоб весить слишком много для последующего вгона в столь еще несовершенные 3д движки для флеш, но и ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Away 3D гоночки

    Нужна небольшая команда (типа флешер знакомый с Away 3D+дизайнер) для создания еще более небольшой игры Гоночки. В игре должна быть статичная одна круговая трасса и несколько моделей машинок. Главное - заходить в игру может любой ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист HTML+CSS на постоянную работу

    $700

    Нужен HTML+CSS специалист на постоянную работу. Работа в основном связана с прикруткой и наладкой ша блонов для PHP скриптов. В скриптах уже по 50 застарелых ЦСС файлов, часто глобальные стили из стары х файлов портят ...

    PHPHTMLCSS
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • RED5

    $200

    Разовая помощь требуется. Проблема, в двух словах, такая: есть видео чат через RED5, когда люди говорят, у одного из них постепенно копится задержка, и через полчаса достигает уже 20 секунд. Проблема чрезвычайно неприянтная, требуется человек, способный ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кодер на full-time PHP

    $700

    Нужен кодер на full-time PHP. Задачи и требования: 1) Отсутствие другой постоянной занятости. 8 часовой рабочий день, с возможностью работать в удобное время (разбивать 8 часов на периоды) 2) Работа на долгий срок. 3) Совершенное владение PHP. 4) Задача ...

    PHPHTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Тестировщик

    Для тестирования всевозможных продуктов тематики знакомств и общения нужен привередливый и упрямый тестировщик, любящий каждый найденный им баг как дитя свое. Работа периодическая, оплата попроектно. Требования: 1) отличное знание английского языка. 2) активное пользование сайтами наподобие вконтакте ...

    HTML
    Тестирование ПО33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • AS2 (строго). Прикрутка 15 модулей к флеш

    $2000

    Задача – прикрутка 15 модулей к флеш штуковине. Модули разные, дизайны готовы, сложность модулей от 10 минут работы до нескольких дней. Модули по типу календарик, часы, подкаст. В ряде случаев дизайн и движок самого модуля ...

    PHP
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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