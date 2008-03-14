Dimarick007

Нужно сделать приложение, аналог https://play.google.com/store/apps/details?id=com.humayoun.shotdropfree&hl=en В этом приложении все устраивает, кроме того что оно не работает совсем, особенно в Андроид 6.0.1 (разработчик видно забросил проект, последний апдейт 2015 г). Может быть, можно разобрать это готовое приложение ...