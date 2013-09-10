Dimassika

Дима Dimassika

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программа для работы с Яндекс Директ

    Программа для работы с Яндекс Директ Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ. Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скопировать стиль с одной страницы на другую

    Есть 2 страницы одного сайта. Нужно сделать страницу http://open-wine.ru/index.php/component/jak2filter/?Itemid=777&amp;xf_2[0]=1&amp;btnSubmit=SEARCH#.Ui7CHtJ7I5s по виду такой же как http://open-wine.ru/index.php/explore/module-variations/vino#.Ui7CNNJ7I5t Все данные для входа готов предоставить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

kasanders
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Скопировать стиль с одной страницы на другую
все необходимое было предоставлено. четкое ТЗ и быстрая оплата!
Был очень очень приятно удивлен! Такой скорости работы я даже не видел. Сделано безукоризненно и все как просил. Очень рекомендую Александра для ваших проектов.
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