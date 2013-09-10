Программа для работы с Яндекс Директ Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ. Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов ...
Прикладное ПО4 заявки
Закрыт
11 лет назад
Программа для работы с Яндекс Директ Нужна программа для загрузки объявлений в Яндекс Директ. Существует выгрузка в Директ через excel файл, но не всегда есть достаточное количество баллов ...
Есть 2 страницы одного сайта. Нужно сделать страницу http://open-wine.ru/index.php/component/jak2filter/?Itemid=777&xf_2[0]=1&btnSubmit=SEARCH#.Ui7CHtJ7I5s по виду такой же как http://open-wine.ru/index.php/explore/module-variations/vino#.Ui7CNNJ7I5t Все данные для входа готов предоставить.