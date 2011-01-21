Здравствуйте. Меня интересует доработка приложения для соц. сети в контакте. Приложение игрового типа. (ПОКЕР). Все исходники на руках. Нужно залить его в контакт, все подключить, протестить и т.д. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть готовое флеш приложение. Необходимо залить его в контакт, все подключить, протестировать и т.д.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Меня интересует доработка приложения для соц. сети в контакте. Приложение игрового типа. (ПОКЕР). Исполнитель взявшийся за эту работу пропал, так её и не доделав. Хотя ему хватило совести прислать то, что уже сделано. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо создание игрового приложения, наподобии действующего приложения Покер-Шарк. (онлайн-покер)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $4000
Требуются создатели игрового приложения для социальной сети ВКонтакте. Опыт работы обязателен. Приложение аналог действующего приложения Покер-Шарк (онлайн покер)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад