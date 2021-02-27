Cпециалист по таргетированной рекламе и SMM (facebook, Instagram)

👋 Привет❗️ Меня зовут Дмитрий.

🎯 Я ТАРГЕТОЛОГ - Facebook / Instagram с опытом более 4 лет от товаров до услуг❗️

 Ищу новые, интересные проекты 

С удовольствием возьмусь за настройку Вашей рекламной кампании или продвижение бренда❗️

С меня - консультация, разработка стратегии рекламной кампании, анализ ЦА, настройка, тестирование и оптимизация.

С Вас только рекламный бюджет и рекламный кабинет.)

Если Вас устроит сотрудничество со мной, договоримся о дальнейшем ведении РК).

Возможна как единоразовая настройка рекламы, так и сотрудничество на постоянной основе.

По всем вопросам и интересным предложениям жду в ЛС🚀珞