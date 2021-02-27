Cпециалист по таргетированной рекламе и SMM (facebook, Instagram)
👋 Привет❗️ Меня зовут Дмитрий.
🎯 Я ТАРГЕТОЛОГ - Facebook / Instagram с опытом более 4 лет от товаров до услуг❗️
Ищу новые, интересные проекты
С удовольствием возьмусь за настройку Вашей рекламной кампании или продвижение бренда❗️
С меня - консультация, разработка стратегии рекламной кампании, анализ ЦА, настройка, тестирование и оптимизация.
С Вас только рекламный бюджет и рекламный кабинет.)
Если Вас устроит сотрудничество со мной, договоримся о дальнейшем ведении РК).
Возможна как единоразовая настройка рекламы, так и сотрудничество на постоянной основе.
По всем вопросам и интересным предложениям жду в ЛС🚀珞