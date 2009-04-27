Креативный человек, люблю когда всё четко и ясно.точность и пунктуальность!

Я занимаюсь дизайном примерно 3 года, начал работать по просьбе друзей, потому что у меня лучше получалось, с тех пор не расстаюсь с фотошопом, освоил 3дсмакс, Збраш, могу делать модели, накладывать текстуры и анимировать персонажей.Также освоил aftereffects, могу создавать ролики/промо/рекламу/деморилы. Свожу музыку ,микширую в Audition, могу выполнять несколько проектов одновременно. Нелюблю опазывать, поэтому стараюсь всю работу выполнять в сроки. Выполнял работы для местных ночных клубов,рестаранов, коллективов.

Вебдизайном занялся сравнительно недавно, но освоив флэш, создал сайт для народной артистки России. Всегда ищу интересные проекты и готов откликнуться на любые предложения