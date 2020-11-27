Dimitry72

Дмитрий Dimitry72

 
37 летРоссия/Тюмень
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Изготовление щитового оборудования с системами АСУ ТП

Генеральный директор компании по разработкам програмно- технических комплексов АСУ ТП различных мировых брендов Siemens;

Schneider; ОВЕН; - являемся структурным подразделением производства электрощитового оборудования с цифровым управлением (SMART)/

Услуги:

- Изготовление и разработка электрических схем КИПиА, АСУ ТП

- Разработка технических заданий, требований

- Написание уникальных научных статей нейросетей, виртуализации; квантовые технологии; разработка нейроинтерфейсов.

- Написание научных уникальных статей АСУ ТП; КИПиА, в различных отраслях.