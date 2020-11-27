Изготовление щитового оборудования с системами АСУ ТП
Генеральный директор компании по разработкам програмно- технических комплексов АСУ ТП различных мировых брендов Siemens;
Schneider; ОВЕН; - являемся структурным подразделением производства электрощитового оборудования с цифровым управлением (SMART)/
Услуги:
- Изготовление и разработка электрических схем КИПиА, АСУ ТП
- Разработка технических заданий, требований
- Написание уникальных научных статей нейросетей, виртуализации; квантовые технологии; разработка нейроинтерфейсов.
- Написание научных уникальных статей АСУ ТП; КИПиА, в различных отраслях.
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