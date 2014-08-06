Срочно нужна работа!

Мне 16 лет.Вы можете связаться со мной по email адресу [email protected].Моя цель-утроиться на работу модератором.

Я хорошо пишу и говорю по-русски,по-английски и по-литовски.Отлично владею компьютером на уровне пользователя.Участвовал в республиканской практической конференции под названием "Мозаика природных и научных знаний" и в олимпиаде по английскому языку в 2014 .В 2013 году участвовал в процессе работы республиканской конференции "400-летию династии Романовых посвящается...",стал победителем в конкурсе выразительного чтения "Поэзия Золотой осени",участвовал в конференции "Превенция шума в школах:распространение хорошего опыта",в конференции "Международный диалог",занял 1 место в конкурсе по знаниям рисования и выражения искусства.Также у меня есть диплом за прославление школы в 2013 году,за активное участие в выполнении оздоровления в школе в 2013 и 2011 годах,за ознакомление с особенностями приготовлением пищи(гамбургеры и прочий fast food) в 2011 году.Есть большое желание работать!Я терпелив,внимателен,доброжелателен,справедлив,легко обучаем и коммуникабелен. Веду здоровый образ жизни.