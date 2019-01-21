Немного обо мне, и не только

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, и мне 19 лет, с 16 я начал увлекаться веб-программированием, и увлекаюсь по сей день, в тот момент программирование стало для меня нечто особенным, я целыми днями напролет мог "зависать" за просмотром интересных обучающих видеороликов, и практиковаться до изнеможения.

Такой распорядок дня в моей жизни принес мне не мало ценного опыта, рыская целый день в поисках чего-то нового, чего-то большего, я смог научиться создавать сайты, и саморазвиваюсь в этом направлении до сих пор.

На данный момент у меня присутствуют знания: