Dimlead

Дмитрий Чайка Dimlead

 
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Немного обо мне, и не только

Здравствуйте!

Меня зовут Дмитрий, и мне 19 лет, с 16 я начал увлекаться веб-программированием, и увлекаюсь по сей день, в тот момент программирование стало для меня нечто особенным, я целыми днями напролет мог "зависать" за просмотром интересных обучающих видеороликов, и практиковаться до изнеможения.

Такой распорядок дня в моей жизни принес мне не мало ценного опыта, рыская целый день в поисках чего-то нового, чего-то большего, я смог научиться создавать сайты, и саморазвиваюсь в этом направлении до сих пор.

На данный момент у меня присутствуют знания:

  • 1. HTML5/CSS3
  • 2. JavaScript
  • 3. php/MySQL
  • 4. Gulp, Bootstrap, Materialize.CSS
PHPJavascriptMySQLHTMLBootstrapGulp