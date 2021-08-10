Dimon3945555

Тексты и ПереводыОбо мне:

-18лет. Перехожу в 11 класс.

-Занимаюсь скоропечатанием приблизительно с 12 лет, превосходно знаю пунктуацию и грамматику Русского языка, частично знаю Английский и при возможности стараюсь слегка совершенствовать свой набор знаний и словарный запас относительно него. Занимался на тренажере "клавогонки" и имею довольно высокий уровень скорости печати, а с недавних пор также стараюсь уменьшить процент допускаемых ошибок в печатаемых мной текстах;

-Родился и вырос в России, отчего не считаю для себя "задачей" или "проблемой" на слух определить какие-либо слова и перенести их с видео/аудио фрагмента на чистый лист с помощью текста;

-Есть опыт работы в Microsoft Word, не возникает трудностей с разными уровнями форматирования текстов.

-Пунктуален, ценю своё время, нет точных сроков активности, в некоторые дни могу работать с 14:00 до 3:00, в отдельные с 10:00 до 23:00;

-Стараюсь не стоять на месте и изучаю html-верстку страниц сайтов для того, чтобы в скором будущем поставить этот элемент на основное направление заработка.

О моей работе:

- Постоянная работа по безопасной сделке;

- При необходимости перенести сроки выполнения задания предупреждаю заранее, не пропадаю беспочвенно. Вкладываю все усилия в то, чтобы сдавать нужные проекты вовремя;

- Ответственно и Качественно стараюсь выполнять свою работу, вкладывая тот максимум усилий, который могу себе позволить на момент выполнения заказа.Способы оплаты (по степени релевантности):

- Карта сбербанка

- webmoney

- qiwi