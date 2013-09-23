Dimon519

Дмитрий Dimon519

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Знания, умения, навыки:

-Верстка шаблонов из PSD.

- HTML, CSS, PHP, MySQL.

- Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).

- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка.

- Аккуратный, логичный, продуманный код.

- Соблюдение стандартов W3C.

- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

- Доверстка проекта при наличии технического задания.

- Использование спрайтов.

Оплата:

-WebMoney (WMZ, WMR, WME, WMU).

-Яндекс Деньги.

- Карта Приват.

Контакты:

-Skype: toy_sho_dima.

-Телефон: +38 (099) 932-50-83

-Mail: [email protected]

Гарантирую:

-Выполнение в сроки.

-Валидность кода.

-Кросбраузерность.

-Розумные цены.