Знания, умения, навыки:
-Верстка шаблонов из PSD.
- HTML, CSS, PHP, MySQL.
- Кроссбраузерность (Google Chrome 11+, Firefox 3.5+, InternetExplorer 7.0+, Safari 4.0+, Opera 10.0+).
- Блочная / табличная / фиксированная вёрстка.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Доверстка проекта при наличии технического задания.
- Использование спрайтов.
Оплата:
-WebMoney (WMZ, WMR, WME, WMU).
-Яндекс Деньги.
- Карта Приват.
Контакты:
-Skype: toy_sho_dima.
-Телефон: +38 (099) 932-50-83
-Mail: [email protected]
Гарантирую:
-Выполнение в сроки.
-Валидность кода.
-Кросбраузерность.
-Розумные цены.