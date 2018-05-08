DimonComeOn

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Бондарев и ядизайнер.
Моя главная специализация - дизайнлоготипов. Уже на протяжении 7 лет я создаю логотипы. За эти годы у меня
были как неудачные,на которых я учился, так и выдающиеся работы.
Неважно к какой отрасли относится Ваша компания, я создам уникальный и
современный логотип.
Моя главная болезнь - перфекционизм. Так что каждый может быть уверен, что
моя работа будет сделана качественно и вовремя.
"Чем проще, тем лучше" - дизайн может быть сложен в исполнении, но должен быть прост в восприятии и использовании.
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