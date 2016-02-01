HTML/CSS Вёрстка

В данный момент изучаю технологии вёрстки веб-сайтов HTML/CSS (5часов/день). Быстро обучаюсь (изучил начальный уровень вёрстки на HTML/CSS за месяц - http://geekbrains.ru/certificates/43936), много работаю (от 5 до 8 часов в день без выходных, не учитывая обучение 4 - 6 часов, 5дней в неделю). В скором времени собираюсь начать изучение JavaScript и PHP.

Мне нравится работать в IT сфере, и я всегда стремлюсь достигнуть лучшего качества своей работы (Все проекты проходят валидацию по международным стандартам).

На данном этапе готов предложить профессиональную вёрстку веб-страниц низкого и среднего уровня сложности (заглушки, Landing Page, страницы, электронные письма, веб-сайты), в статическом дизайне по заниженным расценкам.