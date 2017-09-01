Dimonius1976

Создание, редизайн , а также успешное продвижение сайтов

Предлагаем создать новый сайт для комфортной работы.

Предоставляем весь спектр услуг, связанный с развитием бизнеса наших клиентов в сети интернет. За это время было создано более 300 сайтов различного назначения и степени сложности. Мы предлагаем функциональные и красивые сайты, которые, несомненно станут надежным инструментом в сфере Вашей маркетинговой деятельности.

- Сайт Визитка - небольшой сайт с основной информацией о вас, предлагаемых услугах и способах связи с вами.

- Landing page - идеален под продажи услуги или группы товаров.

- Корпоративный сайт - представительство вашей компании во всемирной сети интернет;

- Интернет-магазин - организация товаров по категориям, фильтрация по параметрам, презентация товаров c разными видами описания, оформление заказа через корзину, прием платежей.

Мы предлагаем:

1. Разработка авторского уникального дизайна сайта командой профессиональных дизайнеров по требованиям и пожеланиям клиента.

2. Система управления сайтом. Для управления сайтом предусмотрена удобная Система управления сайтом (CMS), которая позволяет пользователю без труда обновлять текстовые и фотоматериалы самостоятельно.

3. Кроссбраузерность и адаптивность. Каждый сайт настраивается для корректного отображения во всех популярных браузерах: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera; а также для мобильных телефонов и планшетов.

4. Тестирование. После создания каждый сайт передается тестерам студии "Pavlov Product" для проверки на валидность верстки, корректность работы и выполнение технического задания;

5. Обучение работе с сайтом. После создания и тестирования сайта клиент проходит обучение работе с сайтом. Обучение в среднем занимает от 1-2 часов и проходит в очень дружеской и душевной атмосфере.

Пакетные предложения:

Сайт визитка - от 6 000 грн.

Корпоративный сайт - от 10 000 грн.

Интернет-магазин - от 13 000 грн.

Landing page - от 8 000 грн.

Высылаю Вам сайты, которые мы разрабатывали (одни из последних работ):

http://agrinol.ua/ http://transcom.ua/

https://world-smartphones.com.ua/

http://zhatki.com/

http://mlyn.zp.ua/

http://www.mzp.com.ua/

1. Реклама в социальных сетях. Фейсбук, Инстаграм, Google +

Стоимость ведения социальных сетей «под ключ» примерно составит 3500. В эту сумму входит: привлечение подписчиков, ведение, общение с аудиторией и необходимый бюджет для запуска рекламных постов (в Facebook и Instagram).

Наши проекты: https://www.facebook.com/PavlovProduct/

https://www.facebook.com/BerdyanskMK/https://www.facebook.com/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-701638816675740/?ref=bookmarkshttps://www.facebook.com/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-1633027983577000/?ref=bookmarks

https://plus.google.com/u/0/+PavlovProduct2. Контекстная реклама. Даёт приоритет в показе(конкретно Вашего сайта). К примеру, человек ищет в Гугле - Ландшафтный дизайн Харьков

и первые 3-4 ссылки, которые он видит - это контекстная реклама. Мы пишем объявления, которые будут вести на Ваш сайт.

Преимущества контекстной рекламы:

· Оперативный запуск – быстрый запуск рекламных кампаний. От переговоров до реального запуска может потребоваться всего 1 – 3 дня.

· Целенаправленность – выбираются конкретные запросы под нужную целевую аудиторию Вашего сайта, и под них пишутся краткие рекламные объявления.

· Мгновенная отдача - Вы получите первых посетителей с контекстных объявлений уже в день запуска рекламной компании.

· Прозрачность расходов – Вы платите только за переходы пользователей на сайт, и сами определяете максимальный расход по объявлениям и рекламной кампании.

· Удобное планирование – настраивается все: время показов, география по городам, стратегия показов, максимальные ставки и общий бюджет.

· Подробный отчет – в любой момент Вы можете зайти и посмотреть подробную статистику: по количеству просмотров, переходов и их стоимости, остаткам и т.д..

С уважением, Дмитрий Симон, web маркетолог

pavlov.ua / sda250691976@gmail.com /

+380502147754