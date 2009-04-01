Художник ювелир

Ф.И.О.:Дмитрий Тищенков

Портфолио http://freelance.ru/users/Dimontis/

Адрес:Москва Северное Бутово

Телефон:8 9099749776

E-mail :[email protected]

Заинтересован(а) в работе:

Образование: год окончания, название учебного заведения, специальность

1997-2001гг. Московскоя школа художественных ремесел (колледж-вуз) Художник - ювелир

> > > 2002-2007гг. Московский Государственный Текстильный Университет им.А.Н. Косыгин

> > > Специальность: художественное проектирование ювелирных украшений.

> > > Специализация :стилист аксессуаров по костюму.

Профессиональный опыт: (название организации, сфера деятельности, должность, год, месяц работы, обязанности)

Период работы: С апреля 2008 года по настоящее время

Должность: Художник ювелир, 3д модельер (Полная занятость)

В организации: Gem Tech Lab, г. Москва

Художественное проектирование ювелирных украшений.

Должностные обязанности: Рисунок от руки, 3д моделирование, технологическая карта, авторский надзор на последующих этапах производства.

Период работы: С февраля 2007 по апрель 2008 года

Должность: Дизайнер ювелир (Полная занятость)

В организации: Ювелирный Дом Hans Jensen, г. Москва

Художественное проектирование ювелирных украшений.

Должностные обязанности: Рисунок от руки, 3д моделирование, технологическая карта, авторский надзор на последующих этапах производства.

Профессиональные достижения:

2002г Диплом за 2 место в научной конференции молодх исследователей "Шаг в будущее" (прикладное искусство).

> > 2002г Финалист Международного конкурса молодых дизайнеров ювелирных украшений "Образ и форма".

> > 2003г 1 премия в наминаци "Не укращенный Авангард" на неделе моды в Калининкраде.

> > 2007г 3 место в ювелирной дизайн школе Goldas

Дополнительные навыки: (владение языками, навыки работы на компьютере (программы), компьютерные языки и др.)

> > > Рисунок от руки.

> > > Знание компьютерных программ: 3ds Max, Magic,adobe photoshop, adobe Illustrator.

> > > Иностранные языки: англиский (базовый уровень)

Личностные характеристики:

уравновешенный , жизнерадостный молодой человек, без вредных привычек, с неиссякаемым желание воплощать в реальность идеи.

Рекомендации (семейное положение, ограничения по здоровью, готовность к командировкам и др.)

готов к командировкам, холост.