Ф.И.О.:Дмитрий Тищенков
Портфолио http://freelance.ru/users/Dimontis/
Адрес:Москва Северное Бутово
Телефон:8 9099749776
E-mail :[email protected]
Заинтересован(а) в работе:
Образование: год окончания, название учебного заведения, специальность
1997-2001гг. Московскоя школа художественных ремесел (колледж-вуз) Художник - ювелир
> > > 2002-2007гг. Московский Государственный Текстильный Университет им.А.Н. Косыгин
> > > Специальность: художественное проектирование ювелирных украшений.
> > > Специализация :стилист аксессуаров по костюму.
Профессиональный опыт: (название организации, сфера деятельности, должность, год, месяц работы, обязанности)
Период работы: С апреля 2008 года по настоящее время
Должность: Художник ювелир, 3д модельер (Полная занятость)
В организации: Gem Tech Lab, г. Москва
Художественное проектирование ювелирных украшений.
Должностные обязанности: Рисунок от руки, 3д моделирование, технологическая карта, авторский надзор на последующих этапах производства.
Период работы: С февраля 2007 по апрель 2008 года
Должность: Дизайнер ювелир (Полная занятость)
В организации: Ювелирный Дом Hans Jensen, г. Москва
Художественное проектирование ювелирных украшений.
Должностные обязанности: Рисунок от руки, 3д моделирование, технологическая карта, авторский надзор на последующих этапах производства.
Профессиональные достижения:
2002г Диплом за 2 место в научной конференции молодх исследователей "Шаг в будущее" (прикладное искусство).
> > 2002г Финалист Международного конкурса молодых дизайнеров ювелирных украшений "Образ и форма".
> > 2003г 1 премия в наминаци "Не укращенный Авангард" на неделе моды в Калининкраде.
> > 2007г 3 место в ювелирной дизайн школе Goldas
Дополнительные навыки: (владение языками, навыки работы на компьютере (программы), компьютерные языки и др.)
> > > Рисунок от руки.
> > > Знание компьютерных программ: 3ds Max, Magic,adobe photoshop, adobe Illustrator.
> > > Иностранные языки: англиский (базовый уровень)
Личностные характеристики:
уравновешенный , жизнерадостный молодой человек, без вредных привычек, с неиссякаемым желание воплощать в реальность идеи.
Рекомендации (семейное положение, ограничения по здоровью, готовность к командировкам и др.)
готов к командировкам, холост.
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