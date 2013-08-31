Стратегический Маркетинговый Консультант

Когда Вы тратите 1 рубль на рекламу или маркетинг, сколько Вы получаете обратно?

Ведь это единственное, что имеет значение.

К сожалению, это правда.

Лайки Вконтакте, количество кликов, сколько человек в Вашей группе Вконтакте, выдача в Google – всё это отлично выглядит в отчёте и тешит самолюбие, но Вы не можете заплатить этим в магазине или положить на счёт в банке.

Если Вы с этим не согласны, значит, нам не по пути.

Я обладаю различными ценными навыками, но все они сосредоточены вокруг одной вещи: увеличение отдачи от Ваших инвестиций в рекламу и маркетинг.

Это единственный и самый простой способ измерить эффективность маркетингового консультанта.

Описание услуг:

Вот, что Вы можете ожидать от работы со мной :

(а) Я на этом сайте, чтобы познакомиться с людьми и компаниями, которых я мог бы принять как своих долгосрочных клиентов. Рассматривайте данный проект как тест-драйв – с моей и с Вашей точки зрения.

(б) Выработанная стратегия всегда важнее, чем тактика и фишки (т.е. то, зачем Вы это делаете, всегда будет более важно, чем что Вы делаете, что в свою очередь всегда важнее того, как Вы это делаете). Вы всегда можете рассчитывать на моё экспертное мнение по поводу Ваших предположений и на оценку Ваших идей со стратегической точки зрения.

(в) Вся суть маркетинга – в окупаемости. Сколько Вы зарабатываете на каждый потраченный рубль? Вы не можете платить своим сотрудникам зарплату «лайками» или «кликами».

(г) Создание чёткого рекламного послания и предложения – комплексный процесс, который требует постоянного тестирования и улучшения. Google Adwords и Яндекс.Директ – отличные инструменты, чтобы проверить свою рекламу, и одни из моих любимых для начала работы.

(д) Покупать клиентов – довольно затратное дело. Разве что у вас есть система построения глубоких отношений со своими клиентами, которая превращает первую покупку в непрекращающийся денежный поток – в этом случае с Вами невозможно конкурировать. Серии e-mail писем и рассылка – идеальный инструмент в данном случае. И я очень, очень хорош в его использовании.

(е) Я предпочитаю тратить своё время на помощь клиентам, а не на их привлечение. Поэтому я дорожу отношениями, которые стоили мне определённых усилий. Поэтому Вы можете рассчитывать на то, что работа будет сделана в срок. Всегда.