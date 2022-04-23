Создание сайтов Дизайн сайтов Кроусброузерная верстка HTML5, JavaScript (DOM, jQuery), Ajax, XML Работа с CSS-фреймворками bootstrap (3, 4 и 5 версии), Skeleton, tailwindCSS adobe photoshop, adobe illustrator Программирование Написание скриптов на РНР Создание и проектирование баз данных MySQL Wordpress, Joomla, Drupal также применяю CMS собственной разработки Монтаж видео Анимация, монтаж видео, цветокоррекция, сведение аудио и видео дорожек adobe premiere, adobe after effects, adobe audition

Я против войны в Украине !