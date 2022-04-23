Dimouse

Дмитрий Dimouse

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание сайтов

Дизайн сайтов

Кроусброузерная верстка HTML5, JavaScript (DOM, jQuery), Ajax, XML

Работа с CSS-фреймворками bootstrap (3, 4 и 5 версии), Skeleton, tailwindCSS

adobe photoshop, adobe illustrator

Программирование

Написание скриптов на РНР

Создание и проектирование баз данных MySQL

Wordpress, Joomla, Drupal

также применяю CMS собственной разработки

Монтаж видео

Анимация, монтаж видео, цветокоррекция, сведение аудио и видео дорожек

adobe premiere, adobe after effects, adobe audition

Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга