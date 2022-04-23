Создание сайтов
Дизайн сайтов
Кроусброузерная верстка HTML5, JavaScript (DOM, jQuery), Ajax, XML
Работа с CSS-фреймворками bootstrap (3, 4 и 5 версии), Skeleton, tailwindCSS
adobe photoshop, adobe illustrator
Программирование
Написание скриптов на РНР
Создание и проектирование баз данных MySQL
Wordpress, Joomla, Drupal
также применяю CMS собственной разработки
Монтаж видео
Анимация, монтаж видео, цветокоррекция, сведение аудио и видео дорожек
adobe premiere, adobe after effects, adobe audition
Я против войны в Украине!
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга