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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1.5/час
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга