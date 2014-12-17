Dimpri

Дмитрий Dimpri

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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---> Переводы с/на английский, французский, русский, украинский языки.

---> Переводы новостных статей.

---> Креативный копирайтинг.

---> Качественны рерайтинг.

---> Написание как рекламных, так и обзорно-аналитических статей. 

---> Размещение контента на сайте (при этом цена за 1000 символов немного увеличивается).

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Отзывы заказчиков

CTALKEP
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Рус-> франц. Художественный перевод небольшой биографии (срочно)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Переводы
1 отзыв
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$1.5/час
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
нет рейтинга