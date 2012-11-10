Dimson1965

Профессиональный высококачественный перевод, опыт 16 лет

Предоставление высококачественных услуг по локализации с английского языка на русский для лидеров отрасли, в том числе Hewlett-Packard, Microsoft, Siemens, Hyundai, General Electric, Caterpiller и др., опыт работы с 1995 года.

Огромный опыт перевода технической документации, электронных справочных систем, руководств и маркетинговых материалов во многих предметных областях.

Профессиональные услуги верстки и проверки качества.

Предметные области

• ИТ

• Автомобили

• Телекоммуникации

• Маркетинг

• Мультимедиа

• Программное обеспечение

• Электроника

• Транспорт

• Реклама

• Электротехника

• Оборудование

• Веб-сайты

• Художественные тексты