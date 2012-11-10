Dimson1965

Профессиональный высококачественный перевод, опыт 16 лет
Предоставление высококачественных услуг по локализации с английского языка на русский для лидеров отрасли, в том числе Hewlett-Packard, Microsoft, Siemens, Hyundai, General Electric, Caterpiller и др., опыт работы с 1995 года.
Огромный опыт перевода технической документации, электронных справочных систем, руководств и маркетинговых материалов во многих предметных областях.
Профессиональные услуги верстки и проверки качества.
Предметные области
• ИТ
• Автомобили
• Телекоммуникации
• Маркетинг
• Мультимедиа
• Программное обеспечение
• Электроника
• Транспорт
• Реклама
• Электротехника
• Оборудование
• Веб-сайты
• Художественные тексты
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