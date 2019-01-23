Обтравка фото. ТОЛЬКО предметная обтравка.
Профессиональная и быстрая обтравка
изображенией, без ретуши.
- ТОЛЬКО предметная обтравка, без людей и
животных.
- Работаю только с авансом(30/70) или
безопасной сделкой.
- Принимаю заказы от 10 изображений, перед
зачислением аванса, в качестве тестового
задания могу обтравить 1 изображение.
- Цена услуг от 25 до 100 руб за фото.
Email для связи workt137(собака)gmail.com
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Портфолио
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- Обтравка Смартфонов50 просмотров
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- Обтравка игрушек51 просмотр
- Обтравка автозапчастей.49 просмотров