Dimt137

Дмитрий Димитрашко Dimt137

 
37 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Обтравка фото. ТОЛЬКО предметная обтравка.

Профессиональная и быстрая обтравка 

изображенией, без ретуши. 

- ТОЛЬКО предметная обтравка, без людей и 

животных.

- Работаю только с авансом(30/70) или 

безопасной сделкой.

- Принимаю заказы от 10 изображений, перед 

зачислением аванса, в качестве тестового 

задания могу обтравить 1 изображение.

- Цена услуг от 25 до 100 руб за фото. 

Email для связи workt137(собака)gmail.com

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