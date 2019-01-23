Обтравка фото. ТОЛЬКО предметная обтравка.

Профессиональная и быстрая обтравка

изображенией, без ретуши.

- ТОЛЬКО предметная обтравка, без людей и

животных.

- Работаю только с авансом(30/70) или

безопасной сделкой.

- Принимаю заказы от 10 изображений, перед

зачислением аванса, в качестве тестового

задания могу обтравить 1 изображение.

- Цена услуг от 25 до 100 руб за фото.

Email для связи workt137(собака)gmail.com