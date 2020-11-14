Dina-Khusainova

Переводы с английского на русский и обратно. С любовью.

Я вместе с моим молодым человеком являемся тандемом переводчиков, работающих с английским и русским языками. Я - носитель русского языка (Россия), он - английского (США). Одна голова хорошо, а две еще лучше!

Мы располагаем высоким уровнем письменных навыков в своих родных языках, а также опытом работы с техническими и художественными текстами в таких сферах как право, биология, искусство фотографии, видеосъемка, технологии, социальные сети, СМИ, маркетинг, художественная литература.

Со своим образованием и опытом работы с английским и русским языками мы гарантируем вам точные и отвечающие поставленным целям переводы в двух языках. Занимаемся не только полноценными переводами, но также и редактированием и корректурой уже выполненных переводов.

В дополнение к русскому и английскому, я могу работать с чешским и словацким языками (выполнять корректуру переводов с данных языков, либо полноценный перевод на русский).