Копирайтер, рерайтер

Личная информация

Ф.И.О.: Митрохина Надежда Валерьевна

Дата рождения: 31 мая 1987 г.

Место проживания: 107370, г. Москва, Открытое шоссе 6-2-24

Семейное положение: Не замужем

Образование: Высшее

Контактные телефоны: 8-926-419-36-92

E-mail: [email protected]

ICQ: 580-427-249

Сведения о трудовой деятельности

01.02.2011 – по настоящее время Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы

Должность: специалист пресс-службы

Обязанности: взаимодействие со СМИ, пресс-службами ТЭК города Москвы, организация выступлений представителей компании на различных мероприятиях (пресс-конференции, круглые столы), подготовка пресс-релизов, новостей, работа с информационными порталами (наполнение сайта, ежедневный мониторинг СМИ).

15.03.2010 – 20.01.2011 ООО «Издательство "Литтерра"»

Должность: выпускающий редактор

Обязанности: контроль за редактированием и прохождением этапов допечатной подготовки рукописей, выпускаемых редакционным отделом; контроль качества работы редакторов, корректоров, верстальщиков; организационные контакты с авторами, редакторами, корректорами и верстальщиками; ведение текущей документации.

02.06.2008 – 01.03.2010 ЗАО «Издательство Центрполиграф»

Должность: младший редактор; копирайтер (редакция нехудожественной литературы)

Обязанности: ведение рукописи на разных стадиях производственного процесса от поступления в издательство до сдачи готового макета в типографию; литературное редактирование авторского текста; изменение названий книг (переводная литература и тексты русских авторов); написание аннотаций на четвертую страницу обложки (заднюю сторонку переплета) и на оборот титульного листа; оформление выходных сведений на титульном листе, обороте титульного листа, концевой полосе (присвоение ISBN, УДК, ББК, авторского знака, проставление копирайта); формирование рекламных полос; работа с корректорами, техническими редакторами, верстальщиками, художниками; взаимодействие с юридическим, финансовым и производственным отделами; работа с авторами и филиалами издательства.

21.04.2008 – 25.05.2008 ООО «Бератор» (издательство)

Должность: ответственный секретарь

Обязанности: координация работы редакции; ведение учетной документации; оформление договоров с авторами, формирование базы авторов; подготовка рекламных модулей для журнала и отслеживание объема и срока сдачи рекламы в номер; поиск кандидатов на свободные вакансии, выполнение вспомогательной редакционной работы, заказ пропусков и встреча посетителей.

01. 11.2007 – 29.02.2008 г. НОУ "Позитив Груп" (языковой центр)

Должность: менеджер

Обязанности: приём и обработка первичной информации от клиентов (телефонные звонки, электронные заявки), поиск новых клиентов, работа с имеющейся клиентской базой, рассылка информации клиентам по электронной почте, обеспечение клиентов учебными материалами.

25.06.2007 – 14. 09.2007 г. ЗАО "Эдипресс-Конлига" (издательство)

Должность: секретарь-ресепшионист

Обязанности: приём, обработка и распределение входящих звонков; приём и распределение входящей корреспонденции, заказ авиа и ж/д билетов, бронирование гостиниц; организация и контроль работы курьерской службы; работа с оргтехникой.

Образование

2005 – 2010 г. Университет Российской академии образования; факультет журналистики и филологии; филология

2002 – 2005 г. Электромеханический колледж №55 Департамента образования г. Москвы; менеджмент

Иностранные языки и профессиональные навыки

Английский: Intermediate (читаю художественную литературу на английском языке)

Профессиональные навыки:

- качественная редакторская правка текстов разнообразной тематики;

- профессиональное написание аннотаций и изменение названий книг;

- уверенное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet), работа с оргтехникой.

Дополнительная информация

Ключевые достижения:

Составитель книги «Афоризмы. Энциклопедия. Речь истины проста», а также ее редактор.

Дипломная работа: «Поэтика антиутопии XX века на материале романа Дж. Оруэлла "1984"».

Деловые и личностные качества:

Грамотность, креативность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к развитию и профессиональному росту.