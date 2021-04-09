Здравствуйте,меня зовут Дина. Копирайтингом занимаюсь достаточно давно- ещё в школе на заказ писала одноклассникам сочинения ,а в колледже курсовые работы. Вижу смысл в постоянном развитии своих навыков. Поэтому и зарегистрировалась на этой платформе. Хочу выжать максимум опыта и знаний из предложенных заказов.

Писала работы в местные газеты, в школьные годы занимала места во всероссийских конкурсах писательского мастерства. Интересуюсь темами психологии, литературы, путешествий и всестороннего развития .Также неплохо разбираюсь в маркетинге и продажах в целом.

Всегда открыта к предложениям и готова редактировать статью до полного соответствия вашим требованиям. До встречи!