Dinar

Динар Dinar

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Натянуть шаблон на кастомную cms

    Дано Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 50 файлов. Задача натянть шаблон на эту ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доделать шаблон для кастомной CMS

    $100

    Дано Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 75 файлов. Сделана верстка на основе дизайна, но ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка тизерной сети

    Есть тизерная сеть, работающая уже пол года с вебмастерами и рекламодателями. Тизерная сеть написана приватно. Кода относительно немного, писалась энтузиастами, поэтмоу все интуитивно понятно, партнеркой управляет 15 файлов по 2 килобайта каждый максимум. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание флеш плеера

    $100

    Нужно сделать флеш плеер с выводом в нем контекстных объявлений. Далее- модуль контекстных объявлений назовем обертка. Мини тз: 1. обретка должна будет загружать в себя флэш плеер со всеми его параметрами (flashvars). все ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка стиля и работы vbulletin 4.0

    $85

    Есть несколько расшареных стилей для лицензии vbulletin 4.0. Но стили некорректно работающие. 1) настроить сео хак 2) настроить стиль, найти на выбор 3-4 стиля, или если будут плохие стили хотя бы дефолтный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видео контекст для флеш плееров

    Нужно сделать вывод контекстных объявлений в флеш плееры. Задача состоит в том, чтобы находить по вставленному на все страницы сайта ява скрипту все флеш плееры, менять "обертку" для этих плееров, и когда посетители сайта ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно помочь со скриптом кликандера

    $10

    Нужна помощь со скриптом кликандера, нужно улучшить имеющийся скрипт кликандера + чтобы он при открытии во всех браузерах открывал новое окно позади сайта .с которого сработал, сейчас он открывает окно поверх сайта.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта

    $250

    Нужно увеличить посещаемость сайта и приток постоянных пользователей. Оплата договорная, по результатам увеличения посещаемости. Упор делаться должен на раскрутке по форумам. Поисковое продвижение тоже интересует. Пишите сразу в icq 178468

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад