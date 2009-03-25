Дано Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 50 файлов. Задача натянть шаблон на эту ...
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Дано Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 75 файлов. Сделана верстка на основе дизайна, но ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
Есть тизерная сеть, работающая уже пол года с вебмастерами и рекламодателями. Тизерная сеть написана приватно. Кода относительно немного, писалась энтузиастами, поэтмоу все интуитивно понятно, партнеркой управляет 15 файлов по 2 килобайта каждый максимум. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать флеш плеер с выводом в нем контекстных объявлений. Далее- модуль контекстных объявлений назовем обертка. Мини тз: 1. обретка должна будет загружать в себя флэш плеер со всеми его параметрами (flashvars). все ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $85
Есть несколько расшареных стилей для лицензии vbulletin 4.0. Но стили некорректно работающие. 1) настроить сео хак 2) настроить стиль, найти на выбор 3-4 стиля, или если будут плохие стили хотя бы дефолтный ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать вывод контекстных объявлений в флеш плееры. Задача состоит в том, чтобы находить по вставленному на все страницы сайта ява скрипту все флеш плееры, менять "обертку" для этих плееров, и когда посетители сайта ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужна помощь со скриптом кликандера, нужно улучшить имеющийся скрипт кликандера + чтобы он при открытии во всех браузерах открывал новое окно позади сайта .с которого сработал, сейчас он открывает окно поверх сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно увеличить посещаемость сайта и приток постоянных пользователей. Оплата договорная, по результатам увеличения посещаемости. Упор делаться должен на раскрутке по форумам. Поисковое продвижение тоже интересует. Пишите сразу в icq 178468Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад