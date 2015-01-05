Ф.И.О. Динара Акматова
Дата рождения 22.11.1978
Анталья, Турция.
e-mail [email protected]
Skype dinara8861
Образование
Институт ПозитивныхТехнологий и Консалтинга. 2011-2012. (Россия, Москва) Психолог Консультант.
Государственный Университет Управления (Росс ия, Москва) 2005 – 2008 гг. –
Аспирантура Финансовый менеджмент.
Кыргызско-Российский (Славянский)Университет (Кыргызстан) 1995 – 2005 гг.
Бизнес Администрирование
Знание языков:
Русский - свободно
Турецкий - свободно
Английский-свободно
Профессиональный опыт
2010- по настоящее проведение индивидуальных психологических консультации. Темы: психология личностного роста.
2005-2008 гг. Государственный Университет Управления Институт Финансового Менеджмента г. Москва. Организация и проведение семинаров для студентов 1- 3 курса
2003-2005гг. АО «Северэлектро» , Кыргызстан Ведущий специалист Финансово-Планового отдела
1999-2002гг. СП «Траумфлюг», Кыргызстан Менеджер по корпоративной деятельности Турагенства СП
1996-1999 гг. Государственный Таможенный комитет Кыргызской Республики Специалист Группы службы компьютеризации инфраструктуры
Мать 2 детей.