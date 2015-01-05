Ф.И.О. Динара Акматова

Дата рождения 22.11.1978

Анталья, Турция.

e-mail [email protected]

Skype dinara8861

Образование

Институт ПозитивныхТехнологий и Консалтинга. 2011-2012. (Россия, Москва) Психолог Консультант.

Государственный Университет Управления (Росс ия, Москва) 2005 – 2008 гг. –

Аспирантура Финансовый менеджмент.

Кыргызско-Российский (Славянский)Университет (Кыргызстан) 1995 – 2005 гг.

Бизнес Администрирование

Знание языков:

Русский - свободно

Турецкий - свободно

Английский-свободно

Профессиональный опыт

2010- по настоящее проведение индивидуальных психологических консультации. Темы: психология личностного роста.

2005-2008 гг. Государственный Университет Управления Институт Финансового Менеджмента г. Москва. Организация и проведение семинаров для студентов 1- 3 курса

2003-2005гг. АО «Северэлектро» , Кыргызстан Ведущий специалист Финансово-Планового отдела

1999-2002гг. СП «Траумфлюг», Кыргызстан Менеджер по корпоративной деятельности Турагенства СП

1996-1999 гг. Государственный Таможенный комитет Кыргызской Республики Специалист Группы службы компьютеризации инфраструктуры

Мать 2 детей.