Рерайтинг/Копирайтинг/Контент-менеджмент

• Хотите оживить свой сайт?

• Наполнить его интересным контентом?

• Продать товар или услугу?

Тогда Вам понадобятся качественные и интересные тексты, которые помогут Вам в решении этих задач. Причем заинтересовать они должны не только эмоциональных людей, но и холодные, расчетливые поисковые системы.

Где взять такие тексты? Заказать их написание у меня!

Почему именно у меня?

Потому что я и слова уже не один год находимся в тесных дружеских отношениях. Мы понимаем друг друга с каждой буковки, с каждого знака! Слова позволяют мне жонглировать собой, и выстраивать самые невероятные тексты - конструкции. А я помогаю словам демонстрировать все их могущество и величие.

Что получается в результате такой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между мной и словами?

Интересные и уникальные тексты, привлекающие читателей своей незаурядностью, и заставляющие поисковые машины выводить их в топ поиска.

Именно такими текстами я и хочу с Вами поделится за вполне умеренную стоимость.

Сколько стоят мои тексты?

Продающие/рекламные тексты - от 10$/1000

Копирайтинг - от 4$/1000

Как оформить заказ?

Связаться со мной удобным для Вас способом (написать или позвонить по указанным ниже контактным номерам, написать в личку), обсудить все детали работы и заполнить бриф или предоставить имеющееся ТЗ.

Skype: kroko.zyabra

Электропочта: [email protected]