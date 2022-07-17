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Почему именно у меня?
Потому что я и слова уже не один год находимся в тесных дружеских отношениях. Мы понимаем друг друга с каждой буковки, с каждого знака! Слова позволяют мне жонглировать собой, и выстраивать самые невероятные тексты - конструкции. А я помогаю словам демонстрировать все их могущество и величие.
Что получается в результате такой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между мной и словами?
Интересные и уникальные тексты, привлекающие читателей своей незаурядностью, и заставляющие поисковые машины выводить их в топ поиска.
Именно такими текстами я и хочу с Вами поделится за вполне умеренную стоимость.
Сколько стоят мои тексты?
Продающие/рекламные тексты - от 10$/1000
Копирайтинг - от 4$/1000
Как оформить заказ?
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Skype: kroko.zyabra
Электропочта: [email protected]