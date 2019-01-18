Dinara_Shayn

"Здравствуйте! Меня зовут Динара и я занимаюсь разработкой лого, работаю в основном в буржунете и вполне

успешно.

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,качественно, и даже дешевле!

Так же я занимаюсь дизайном:

 Баннеров

 Визиток

 Эксклюзивный обложек и шапок под сайт

 Любые работы по обработке изображений в графическом

редакторе фотошоп.

Если возникнут вопросы - пишите.

С Уважением,Динара"