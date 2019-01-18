Dinara_Shayn

"Здравствуйте! Меня зовут Динара и я занимаюсь разработкой лого, работаю в основном в буржунете и вполне
успешно.
Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,качественно, и даже дешевле!
Так же я занимаюсь дизайном:
Баннеров
Визиток
Эксклюзивный обложек и шапок под сайт
Любые работы по обработке изображений в графическом
редакторе фотошоп.
Если возникнут вопросы - пишите.
С Уважением,Динара"
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