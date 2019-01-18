Dinara_Shayn

Динара Искужина Dinara_Shayn

 
34 годаРоссия/Уфа
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

"Здравствуйте! Меня зовут Динара и я занимаюсь разработкой лого, работаю в основном в буржунете и вполне 

успешно. 

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро,качественно, и даже дешевле! 

Так же я занимаюсь дизайном: 

  Баннеров 

  Визиток 

  Эксклюзивный обложек и шапок под сайт

  Любые работы по обработке изображений в графическом 

редакторе фотошоп.

 

Если возникнут вопросы - пишите. 

 

С Уважением,Динара" 

Photoshop