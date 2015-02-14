Dinka-Cartinka

Всем привет!)
Я художник,безнадежно-творческая личность.
Живу и работаю в Минске.
Люблю рисовать карандашём ,портреты друзей и знакомых,придумыватьразличные композиции.
Также я люблю растровое рисование-нравиться придумывать персонажей.
Люблю живопись-у меня хорошее чувство цвета и стиля.Правда на живопись сейчас у меня совсем мало времени остается.
Люблю фотографировать людей и не только-обрабатывать фото,делать коллажи.
Училась сначала в Республиканском колледже искусств(РКИ) -3 года.На отделении"Живопись"
Потом поступила в Академию искусств (БГАИ).На кафедру графики.
Академию закончила в 2012 году.
Пошла работать художником -иллюстратором в Издательство ARTIA.Там проработала около 1.5 года-и решила попробовать себя в сфере игр.
У строилась на работу в компанию и проработала 1 год 2d-художником.В данный момент нахожусь в творческом поиске и оттачиваю навыки рисования...