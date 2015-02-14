Dinka-Cartinka

2D-Иллюстрации,скетчи,концепты,открытки,живопись,фото.

Всем привет!)

Я художник,безнадежно-творческая личность.

Живу и работаю в Минске.

Люблю рисовать карандашём ,портреты друзей и знакомых,придумыватьразличные композиции.

Также я люблю растровое рисование-нравиться придумывать персонажей.

Люблю живопись-у меня хорошее чувство цвета и стиля.Правда на живопись сейчас у меня совсем мало времени остается.

Люблю фотографировать людей и не только-обрабатывать фото,делать коллажи.

Училась сначала в Республиканском колледже искусств(РКИ) -3 года.На отделении"Живопись"

Потом поступила в Академию искусств (БГАИ).На кафедру графики.

Академию закончила в 2012 году.

Пошла работать художником -иллюстратором в Издательство ARTIA.Там проработала около 1.5 года-и решила попробовать себя в сфере игр.

У строилась на работу в компанию и проработала 1 год 2d-художником.В данный момент нахожусь в творческом поиске и оттачиваю навыки рисования...