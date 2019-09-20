Имею опыт работы в компании Soroban с 2015-2017г на должности 3D моделлер,аниматор, дизайнер, разрабатывал приложение Soroboom, Soroboom-Town
С 2017 по 2019. работаю на удалённой основе Multi max, в должности 3D аниматор, modeller занимаюсь высокополигональным моделированием, визуализацией,
Персонажной анимацией и окружения, для детских мультиков nursery rhymes.
с 2019г работаю моделлером фриланс, на компанию SeeZis. Визуализация интерьеров
примеры:
https://drive.google.com/open?id=1LLg1n-GCCs1_oPakbgGE2P0dGCBldFBa
Получал в работу мелкие фриланс работы по 3d анимации,
моделировании
В 2014-2016 году проходил курсы 3d анимации с 1 по 4 класс
https://animationschool.ru/#!/courses/course_3d
Уверенный пользователь
3d Max, CaT, Corona 3ds
Substance Painter
Autodesk Maya
Unity
Photoshop
Solid Works
After effects
Motion Builder
Владею 12 принципами анимации
умение читать чертежи
моделирование low poly / high poly
skin,rig, maya AS, 3d max CAT,bones
Имею опыт работы
Unrel Engine 4
Cinema 4D
Проживаю в городе Днепр
Без вредных привычек
Ответственный, целеустремленный, стрессоустойчивый
рассматриваю удалённую работу.
Портфолио: аниматор
некоторые 3д модели
https://drive.google.com/open?id=1P1nvg7tpcsAzf89JGx8Fdn6hWQo2074v