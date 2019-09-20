3d artist

Имею опыт работы в компании Soroban с 2015-2017г на должности 3D моделлер,аниматор, дизайнер, разрабатывал приложение Soroboom, Soroboom-Town

С 2017 по 2019. работаю на удалённой основе Multi max, в должности 3D аниматор, modeller занимаюсь высокополигональным моделированием, визуализацией,

Персонажной анимацией и окружения, для детских мультиков nursery rhymes.

с 2019г работаю моделлером фриланс, на компанию SeeZis. Визуализация интерьеров

примеры:

https://drive.google.com/open?id=1LLg1n-GCCs1_oPakbgGE2P0dGCBldFBa

Получал в работу мелкие фриланс работы по 3d анимации,

моделировании

В 2014-2016 году проходил курсы 3d анимации с 1 по 4 класс

https://animationschool.ru/#!/courses/course_3d

Уверенный пользователь

3d Max, CaT, Corona 3ds

Substance Painter

Autodesk Maya

Unity

Photoshop

Solid Works

After effects

Motion Builder

Владею 12 принципами анимации

умение читать чертежи

моделирование low poly / high poly

skin,rig, maya AS, 3d max CAT,bones

Имею опыт работы

Unrel Engine 4

Cinema 4D

Проживаю в городе Днепр

Без вредных привычек

Ответственный, целеустремленный, стрессоустойчивый

рассматриваю удалённую работу.

Портфолио: аниматор

https://go-gl.com/6kPRJD

некоторые 3д модели

https://drive.google.com/open?id=1P1nvg7tpcsAzf89JGx8Fdn6hWQo2074v