Dino_studio

Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms wordpress Дизайн по ссылке https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS + слайды. Описание того что надо сделать https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3 Должен быть блог внутренние страницы (описания услуги) Они шаблнонные - здесь дизайн https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn По окончании этой работы (главная ...
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать сайт дизайн прикрепил. - нужна анимация при движении мышки - прокрутна поэкранно . - на главном экране будет около 5-6 слайдов. – есть в прикрепленном макете. - мобильная версия есть (макеты есть). Остально сможем обсудить с исполнителем. – Так ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад