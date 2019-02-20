Dino_studio

Новиков Дмитрий Dino_studio

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Создать сайт wordpress

    Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms  wordpress   Дизайн по ссылке  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS  + слайды.    Описание того что надо сделать   https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3 Должен быть    блог   внутренние страницы (описания услуги)  Они шаблнонные    - здесь дизайн  https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn По окончании этой работы (главная ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать сайт wordpress

    Необходимо создать сайт  дизайн прикрепил.   - нужна анимация при движении мышки   - прокрутна поэкранно .    - на главном экране будет около 5-6 слайдов. – есть в прикрепленном макете.   - мобильная версия есть (макеты есть).   Остально сможем обсудить с исполнителем.    – Так ...

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад