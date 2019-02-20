Dino_studio

Необходимо сверстать сайт, сделать анимацию и установить на cms wordpress Дизайн по ссылке https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ft_bM4oBEDdVbivsEh1mWJPI4OHLY5CS + слайды. Описание того что надо сделать https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1YbCgGTcF7-zSCLnsl_VGH0owtgn5NQU3 Должен быть блог внутренние страницы (описания услуги) Они шаблнонные - здесь дизайн https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_SVaPbi1vBdaNZboHwtAy2rhnVEjL9jn По окончании этой работы (главная ...