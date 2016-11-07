3D моделирование и дизайн, создание и визуализация любых обьектов по эскизам, анимация, архитектура.
Знания, умения, навыки:
- Программы: Blender, Photoshop, GIMP, Corel Draw
- Моделирование, Топология, UV-развертка, Пост-обработка, Анимация
- Импорт в любые другие удобные для вас 3D редакторы.
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
О работе:
Выполню любую достаточно адекватную по сложности и качеству работу (желательно с четким ТЗ) в соотвествующие заданию сроки.
Беру 20% предоплату.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма/сообщения, написанные на почту/Skype - 100%.
Skype: bakalavr17
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3D-графика
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$2/час
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