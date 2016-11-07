3D моделирование и дизайн, создание и визуализация любых обьектов по эскизам, анимация, архитектура.

Знания, умения, навыки:

Программы: Blender, Photoshop, GIMP, Corel Draw

Моделирование, Топология, UV-развертка, Пост-обработка, Анимация

Импорт в любые другие удобные для вас 3D редакторы.

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

О работе:

Выполню любую достаточно адекватную по сложности и качеству работу (желательно с четким ТЗ) в соотвествующие заданию сроки.

Беру 20% предоплату.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма/сообщения, написанные на почту/Skype - 100%.

Skype: bakalavr17