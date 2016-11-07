DionXein

Денис DionXein

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D моделирование и дизайн, создание и визуализация любых обьектов по эскизам, анимация, архитектура.

Знания, умения, навыки:

  • Программы: Blender, Photoshop, GIMP, Corel Draw
  • Моделирование, Топология, UV-развертка, Пост-обработка, Анимация
  • Импорт в любые другие удобные для вас 3D редакторы.
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

О работе:

Выполню любую достаточно адекватную по сложности и качеству работу (желательно с четким ТЗ) в соотвествующие заданию сроки.

Беру 20% предоплату.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма/сообщения, написанные на почту/Skype - 100%.
E-mail: [email protected]

Skype: bakalavr17

3D-графика
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга